Niet uitgesloten dat er komende dagen nog meer dode bergeenden aanspoelen

Bergeenden (foto: Rina van Oeveren)

Koene is gespecialiseerd in botulisme en legde in het radioprogramma Zeeland Nu uit dat de bacterie die de ziekte veroorzaakt in kadavers voorkomt. Of de dieren die getroffen worden in zoet of zout water leven, maakt volgens de onderzoeker niet uit. "In het kadaver moeten alle voedingsstoffen aanwezig zijn die de bacterie nodig heeft. Als de omgevingstemperaturen hoog genoeg zijn, dan kan zo'n bacterie in een kadaver gaan groeien en gifstoffen produceren die voor botulisme zorgen."

Hoge temperaturen verwacht

Mede met het oog op de weersverwachting voor komende dagen - het wordt rond de 25 graden - kan Koene niet garanderen dat er geen dode dieren meer aanspoelen. "Als er nog kadavers zijn waar de bacterie in aanwezig is, kunnen andere dieren daar ook weer aan doodgaan."

"Het is wel zo dat nu heel veel moeite is gedaan om zoveel mogelijk kadavers weg te halen", vertelt Koene. "Dat helpt wel, maar met het weerbericht van komende dagen is dat wat minder gunstig en is het niet uitgesloten dat er af en toe een dier dood gaan aan botulisme." De afgelopen twee weken zijn er geen dode bergeenden meer aangetroffen.

Vogels met botulisme raken verlamd en sterven meestal doordat ze niet meer kunnen eten en drinken, of ze stikken door verlamming van de ademhalingsspieren. Bij ruim 200 dode bergeenden die sinds 9 augustus aan de Walcherse kust aanspoelde gaat het om botulisme type C. Die variant is niet gevaarlijk voor mensen.

