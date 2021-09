Reconstructie Caudicaria klaar, schip voer rond 200 na Christus op Oosterschelde

De bouw van het schip is uitgevoerd door een vrijwilligersteam van inwoners van Colijnsplaat. Zij hebben geheel belangeloos anderhalf jaar aan het schip gewerkt. In het atelier van kunstenaar en scheepsbouwer Ludo van Well kwamen de vrijwilligers meerdere keren per week bijeen om samen aan de reconstructie te bouwen.

De Romeinse vrachtvaarder Caudicaria Navis voer rond 200 na Chr. vanuit de monding van de Oosterschelde met handel naar Engeland. Het schip vervoerde onder meer visolie naar Londen en bracht graan mee terug naar Colijnsplaat. De lading mocht niet nat worden en daarvoor hadden ze een soort deksel op de ingang naar de laadruimte gemaakt. En dat was bijzonder voor die tijd.

Romeinse vondsten In de Oosterschelde bij Colijnsplaat werden in de jaren zeventig van de vorige eeuw door lokale vissers belangrijke Romeinse tempelresten opgevist. Daar zaten ook votieven bij, schenkingen met de beeltenis van Zeegodin Nehalennia, beschermgodin voor zeevaarders. Op de dijk van de Colijnsplaatse haven werd begin 21e eeuw een kopie gebouwd van de Tempel van Nehalennia.



De Tempel verwijst naar de vroegste geschiedenis van Zeeland toen de Romeinen aan de Oosterschelde-kust de stad Ganuenta stichtten aan de Oosterschelde. Van daaruit dreven de Romeinse zeevaarders handel in visolie met Engeland. Dat gebeurde met houten schepen van 12 tot 14 meter lang, Caudicaria genaamd. Bron: www.archeologiedagen.nl

Het schip staat nu naast de Nehalenniatempel in Colijnsplaat (foto: Omroep Zeeland)

Boek

Tijdens het bouwproces ontstonden vragen over het schip, de relatie van het schip met godin Nehalennia en de vraag welke vaarroute het schip nam over de Schelde richting Britannia. Dimp Nelemans deed historisch onderzoek naar het antwoord op de vragen en bundelde deze in een boek met de titel: Wat is Nehalennia zonder schip? De uitgave van het boek staat voor eind oktober 2021 gepland.