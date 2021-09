Podiumklassering Nancy van de Ven in Turkse Grand Prix

Nancy van de Ven (foto: Omroep Zeeland)

Van de Ven werd zaterdag in het Turkse Afyonkarahisar vierde in de eerste manche en derde in de tweede manche.

De overwinning in de Grand Prix ging naar Courtney Duncan uit Nieuw-Zeeland, die ook leidster is in de stand om het wereldkampioenschap. Van de Ven staat op de vierde plaats op 22 punten achterstand van Duncan.

Er zijn nog twee wedstrijden te rijden in het wereldkampioenschap. De eerstvolgende wedstrijd is op 17 oktober in Spanje.