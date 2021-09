Nieuwkomers wijzen Kloetinge de weg tegen DOSKO

Reguillo Vandepitte tekende met een knappe halve omhaal voor de 6-0 (foto: Ron Quinten)

Kloetinge ging voortvarend van start. Doesburg maakte al na acht minuten zijn eerste treffer voor zijn nieuwe club; de spits kopte een voorzet van Klaas van Hecke tegen de touwen. Nog geen drie minuten later was het opnieuw raak voor Kloetinge. Ditmaal was Doesburg aangever; hij werd diep gestuurd, maar legde oog-in-oog met de keeper af op De Rijke, die simpel afwerkte.

Aanvalsdrift

De derde treffer liet even op zich wachten, maar dat was niet aan de aanvalsdrift van de thuisploeg te wijten. Maar liefst drie keer trof Kloetinge paal of lat voordat Doesburg in de 24e minuut eindelijk de verdiende 3-0 op het scorebord zette.

Ook De Rijke wist nog voor rust zijn tweede te maken na een prachtig overstapje van Vandepitte. Twee minuten later was De Winter aan de beurt. De middenvelder werd keurig bediend door Van Hecke en tekende voor de 5-0 ruststand.

In de tweede helft ging de storm iets liggen, maar niet voor Vandepitte een prachtige treffer maakte. Hij promoveerde met een halve omhaal een afgemeten voorzet van Jeremy Hubregtse tot doelpunt. Toen De Rijke een kwartier voor tijd zijn derde goal scoorde, leek Kloetinge misschien nog op weg de tien aan te tikken, maar de ploeg werd slordiger. Twee fouten in de verdediging werden via respectievelijk Marvin Bedaf en Rob Dietvorst afgestraft, waardoor de 7-2 eindstand toch een klein smetje op de feestvreugde zal zijn.

Thomas de Rijke maakte drie doelpunten voor Kloetinge (foto: Ron Quinten)

Scoreverloop

1-0 Kyle Doesburg (8)

2-0 Thomas de Rijke (11)

3-0 Kyle Doesburg (24)

4-0 Thomas de Rijke (37)

5-0 Tim de Winter (39)

6-0 Reguillo Vandepitte (57)

7-0 Thomas de Rijke (73)

7-1 Marvin Bedaf (75)

7-2 Rob Dietvorst (80)

Opstelling Kloetinge

Mitchell Braafhart, Klaas van Hecke (Aidan Milot/84), Jop Dekker (Ufuk Kahveci/73), Jarreau Manuhuwa, Rico van Nielen, Reguillo Vandepitte, Roy Mulder (Jeroen de Jonge/73), Tim de Winter, Kyle Doesburg (Dano Lourens/67), Jeremy Hubregtse, Thomas de Rijke