Van Dijke per direct naar hoofdmacht Jumbo-Visma

Mick van Dijke (archieffoto) (foto: Team Jumbo-Visma)

"De progressie van Mick gaat sneller dan verwacht", zegt sportief directeur Merijn Zeeman op de website van Jumbo-Visma. "Hij wordt nu een paar maanden eerder dan gepland prof, maar de ontwikkeling gaat zo goed dat we hem nu al overhevelen." Van Dijke werd dit jaar Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften, droeg in augustus vijf dagen de leiderstrui in de Tour de l'Avenir en won een etappe in de Kreiz Breizh Elites.

Zijn tijd bij het Jumbo Visma Development Team sloot Van Dijke zaterdag af met de eindwinst in de Flanders Tomorrow Tour. Na twee derde plaatsen in de eerste etappes greep de Zeeuw op de slotdag de macht door zowel de tijdrit als de sprint in de afsluitende rit in lijn te winnen. Broer Tim werd tweede in de tijdrit en eindigde als negende in het eindklassement.