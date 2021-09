Een gebedje of een kaarsje branden bij een kapel, het kan bij Marc en Dinique in de achtertuin

Moens is altijd al betrokken geweest bij de Heilige Maria Hemelvaart-kerk in Aardenburg. Ook organiseerde hij fietsentochten langs kapelletjes door Zeeuws-Vlaanderen en België. "Vanuit ons geloof willen we graag voor anderen klaarstaan en delen", vertelt Moens. "Daarom dachten we: waarom delen we niet een plekje om even tot jezelf te kunnen komen? En toen hebben we dit kapelletje gebouwd."

Het kapelletje aan de Achterweg in Aardenburg (foto: Omroep Zeeland)

Moens is trots op het bedevaartsplekje in zijn achtertuin. Zeker omdat er ook veel persoonlijke elementen in het kapelletje verwerkt zijn. "We hebben allerlei materialen opnieuw gebruikt. Zo heeft onze dochter bijvoorbeeld de plaat van Maria met de inktpot gemaakt en komen de stenen voor het kapelletje uit alle plekken waar wij op vakantie zijn geweest."

De plaat van Maria in het kapelletje, waar Moens trots over vertelt, komt vaker terug in het straatbeeld van Aardenburg. In de Heilige Maria Hemelvaart-kerk in het stadje is er een standbeeld van Maria, waarin ze het kindje Jezus én een inktpot vasthoudt. Dat beeld én de plaat in het kapelletje wijzen terug op een eeuwenoud verhaal dat zich in Aardenburg afspeelde.

Maria met de inktpot in Aardenburg Een jonge wolweversgezel wordt in 1273 in Aardenburg verdacht van moord, veroordeeld tot de dood en opgesloten in de gevangenis. Hij houdt vol onschuldig te zijn. Op de avond voor zijn terechtstelling krijgt hij bezoek van een priester. Deze raadt hem aan de voorspraak van Maria in te roepen. 's Nachts verschijnt Maria in een visioen met het Kindje Jezus op haar arm. Ze draagt een inktpot en Jezus heeft een veer en perkament. Hij schrijft een boodschap op het perkament en zegt hem dit de volgende dag aan de baljuw te geven. Na de boodschap gelezen te hebben, beveelt deze de veroordeelde in vrijheid te stellen. De priester geeft een kunstenaar de opdracht een beeld van Maria met de inktpot te maken. Zo'n drie eeuwen lang werd het beeld in de Mariakerk in Aardenburg daarom jaarlijks bezocht door duizenden pelgrims, waaronder geregeld ook vorsten: koningen van Engeland en Frankrijk, hertogen van Bourgondië en de graaf van Vlaanderen. De bedevaart naar Aardenburg werd ook als straf opgedragen aan veroordeelden of namens anderen uitgevoerd. Informatie: Ank Bijl, Maria met de inktpot in Aardenburg

Het kapelletje werd vanmiddag door de pastoor ingezegend. Bijna honderd belangstellenden kwamen op de inzegening af. "We zijn eerst naar de kerk geweest en daarna hebben we de feestelijke ceremonie hier bij het kapelletje gehad", zegt Bakkers. In de toekomst hoopt Bakkers dat het kapelletje goed bezocht gaat worden.

Marc Moens en Dinique Bakkers bij hun zelfgebouwde kapelletje (foto: Omroep Zeeland)

"Iedereen is hier welkom", gaat Bakkers verder. "Je kunt een kaarsje branden of gewoon luisteren naar het kabbelende water van het fonteintje voor de kapel. Wij denken dat het belangrijk is in een tijd als deze om een plek te hebben waar je je even kunt terugtrekken, maar ook waar je elkaar kunt ontmoeten. Zeker op zo'n prachtige dag als vandaag."