Maatschappelijke burnout door corona: 'Nu de teugels losser worden, komt de terugslag'

Opbouwwerker Matijs Gerrits van SMWO. (foto: Omroep Zeeland / SOB)

Corona heeft de samenleving en de mensen veranderd. Iedereen uit dat op verschillende manieren, aldus Gerrits. "Sommige mensen ervaren meer overlast, ergeren zich en maken zich kwaad. Anderen zijn juist introverter, sluiten zich meer af. Ze zorgen minder goed voor zichzelf en krijgen depressieve gevoelens."

Van burenruzies tot verwaarlozing

Vóór de coronacrisis werd hij een paar keer per jaar geconfronteerd met zorgelijke situaties: nu is dat eens per week of twee weken. Het varieert van geëscaleerde burenruzies tot mensen die zwaar verwaarloosd zijn en acute hulp nodig hebben. Ook jongeren hebben het zwaar, en raken in een sociaal isolement.

Gerrits hoort van zijn collega's in het Oosterscheldegebied soortgelijke geluiden. Juist in kwetsbare wijken, met sociale en relatief kleine woningen waar meer mensen onder één dak wonen, is de druk groot. Daar ontstaan problemen in de huiselijke sfeer.

Maatschappelijke burn-out

De coronabeperkingen worden afgebouwd maar daarmee is de druk nog niet van de ketel, benadrukt de opbouwwerker. "Het is als met een burn-out. Als je langdurig onder druk staat, dan ga je automatisch in de overlevingsstand om dóór te kunnen gaan. Maar als vervolgens de rust komt, dan knallen mensen onderuit."

Welzijnswerkers moeten meer schipperen om alle ballen in de lucht te houden, verzucht Gerrits. "De gewone capaciteit is nu niet voldoende. Daardoor moeten we pijnlijke keuzes maken." Dit betekent dat de wachtlijsten voor hulp langer en langer worden.

Meer geld vanuit de gemeenten is op korte termijn niet te verwachten, omdat die al krap bij kas zitten. Wat SMWO wel doet, is meer inzetten op maatschappelijke saamhorigheid. "Een buurt sterker maken, mensen in de wijk verbinden zodat ze elkaar kunnen helpen."

Veel kortere lontjes

Want het coronavirus maakt niet alleen het menselijk lichaam ziek, het heeft ook de samenleving beschadigd. "Het maatschappelijke genezingsproces zal lang duren", verwacht de opbouwwerker. De samenleving zal nooit meer helemaal hetzelfde zijn als vóór de coronacrisis. "Mensen hebben veel kortere lontjes gekregen."

Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden.