Goedemorgen! Het terras op, stuiteren en een kapel in eigen achtertuin

Het lijkt wel alsof ze het erom doen. Mooi nazomerweer dus de hoogste tijd voor een nieuwe terras top 100. Het is voor het eerst in twee jaar dat de verkiezing weer plaatsvindt, want vorig jaar was er weinig te verkiezen omdat de terrassen toen meer dicht dan open waren. Aan de bekendmaking van vandaag zit overigens een Zeeuws tintje. Want de lijst wordt gepresenteerd in Veere, op het terras van restaurant De Werf, de winnaar van de laatste editie.

Eindelijk goud voor broers Paul en Bart Melis in de Terras Top 100. (foto: Misset Horeca)

Voordat je jaloers bent op de juryleden en de mystery guests of misschien medelijden hebt, omdat ze alle terrassen in Nederland zouden zijn afgestruind op zoek naar een winnaar... Dat hebben ze niet. Want voor deze verkiezing moeten horecaondernemers zich opgeven, waarna ze tegen betaling opgenomen worden in de bezoekrondes van de jury. Iets waar niet elke ondernemer aan mee wil werken.

Stuiterend kiezen voor een nieuw logo

Nog een verkiezing dan waar vandaag de uitslag van bekend wordt gemaakt: het nieuwe logo van De Sprienke in Goes. De school voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap heeft eind juni de leerlingen laten stemmen welk nieuw logo de school voortaan moet gaan gebruiken. En dat stemmen ging niet per biljet, maar met een stuiterbal.

Marc Moens en Dinique Bakkers bij hun zelfgebouwde kapelletje (foto: Omroep Zeeland)

Eigen kapel

Op zoek naar rust of stilte? Dan kan je een paar dingen doen. Lekker in de tuin gaan zitten in de zon, of naar het kapelletje gaan van Marc Moens en Dinique Bakker uit Aardenburg. In hun achtertuin hebben ze een kapelletje gebouwd. En dat is opengesteld voor iedereen die er behoefte aan heeft of er toevallig voorbijloopt. "Aardenburg is altijd een bedevaartsplek geweest, dus we wilden dat weer in het leven roepen. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om een plek voor mensen te creëren om even tot rust te komen", vertelt Bakkers.

Zonsopkomst boven watergang bij Biggekerke (foto: Lena Schreijenberg)

Het weer:

Het is vanochtend nog overwegend zonnig met eerst kans op mistbanken. Wel komt er ook meer hoge bewolking en vanmiddag en vanavond is er is af en toe veel bewolking met nog af en toe zon. Het wordt opnieuw vrij warm met een maximum rond 23 graden en een zwakke veranderlijke wind.