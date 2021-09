'Zet de ontpoldering van de Hedwige stop als Belgische PFAS-lozingen niet onmiddellijk ophouden'

"Ik ben boos op de Belgen. Ze hebben nooit iets laten weten, terwijl ze wisten wat er gebeurde", fulmineert Andries Jumelet.

Ongehinderd lozen

De Westerschelde is vervuild met het zeer schadelijke PFAS. Onlangs werd bekend dat chemieconcern 3M in het Belgische Zwijndrecht de giftige stof jarenlang ongehinderd kon lozen. De milieuvergunning die de provincie Antwerpen afgaf was niet meer dan een formaliteit.

Jumelet: "Je ziet hoe de Belgen met ons omgaan. We zijn goed genoeg om de Hedwigepolder te ontpolderen en nu duwen ze ons deze rotzooi in de nek. Het is toch verschrikkelijk."

De kranen van de Antwerpse haven gezien vanuit Hansweert (foto: Omroep Zeeland)

Jumelet wil dat de Nederlandse overheid van België eist dat lozingen van giftige stoffen op de Schelde onmiddellijk stoppen. Als dat niet gebeurt dan moet de ontpoldering van de Hedwige in Zeeuws-Vlaanderen meteen worden stilgelegd, vindt hij.

Bassin met vervuild slib

"Straks wordt de Hedwigepolder één groot bassin met vervuild slib uit Antwerpen", vertelt Jumelet. "Wat mij betreft wordt de ontpoldering van de Hedwige zo snel mogelijk stilgelegd."

Het beeld Amos van Omer Guilliƫt wijst beschuldigend naar Antwerpen. (foto: Omroep Zeeland)

Ook de continue verdieping van de Westerschelde moet nog maar eens goed tegen het licht worden gehouden, vindt het raadslid. Zeker nu de verdenking rijst dat het slib dat wordt weggebaggerd en neergelegd op andere plaatsen in de Westerschelde hoogstwaarschijnlijk ook is vervuild met PFAS.

Belgen houden zich niet aan de afspraken

"Het blijkt dat alleen Nederland zich aan de afspraken houdt. De Belgen helemaal niet", zegt Jumelet. "Het gaat ze eigenlijk alleen maar om het belang van de haven van Antwerpen. De rest doet er voor hen helemaal niet toe."

In juli diende de ChristenUnie al een motie in in de gemeenteraad van Reimerswaal. Hierin staat dat de vervuiling onmiddellijk moet stoppen.

Andries Jumelet bij een beeld in Hansweert dat Antwerpen aanklaagt.

