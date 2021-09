Vakantie voorbij, leerlingen weer naar school

De leerlingen van 't Geuzennest in Biervliet (foto: Omroep Zeeland)

Op OBS 't Geuzennest in Biervliet stonden de meeste leerlingen vanmorgen te trappelen om de klas in te gaan. Er zitten 96 leerlingen op de school. Maar niet iedereen heeft er evenveel zin in, zegt een moeder die twee kinderen naar 't Geuzennest bracht. "De één heeft er zin in, de ander niet. We hebben zes leuke weken gehad, maar het is weer tijd om te gaan."

Ook de school zelf is er helemaal klaar voor. "In de laatste week voor de zomervakantie hebben we al een hoop voorbereidingen gedaan", vertelt directeur Judith Gravemaker. "Vrijdag nog een laatste check met het personeel, en nu gaan we beginnen."

Kunst- en vliegwerk om gaten te vullen

Ook Pim van Kampen van de Coöperatie Primair Onderwijs is blij dat de scholen weer beginnen, maar hij staat ook stil bij de problemen die er zijn. "De grootste uitdaging voor dit schooljaar is het personeelstekort. We zitten nog met gaten in de roosters. Met kunst- en vliegwerk proberen we te voorkomen dat er lessen uitvallen. We zullen moeten kijken hoe we ons onderwijs in de toekomst anders kunnen organiseren, zonder dat het ten koste van de kwaliteit gaat."