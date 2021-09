Zanger Alwin zit op het goede spoor

Afgezien van zijn privégeluk heeft Alwin natuurlijk ook te maken met tegenslagen in zijn leven als artiest. Alwin: "Ja, de afgelopen tijd kwamen er weer optredens binnen, die daarna dan weer geskipped moesten worden. Dat is wel lastig, ja."

Alwin is inmiddels meer dan 30 jaar bezig in de muziek. Daardoor is hij ook landelijk geen onbekende meer. "Veel mensen kennen mij onder andere uit m'n periode met de Havenzangers. We hebben ook elk jaar singles uitgebracht, dus dat is een mooie lijst. Maar het blijft wel elke keer knokken."

Iedere zanger van het Nederlandse lied heeft zo zijn doelgroep. Alwin bedient graag een wat ouder publiek: "Nederlandstalige nummers zijn vaak in een snel tempo of een foxtrot. Ik merkte dat mensen het leuk vinden om wat ouder repertoire te zingen. De Trein Naar Het Geluk is ook een knipoog naar de tijd van vroeger."

Nieuwe single van Alwin is een knipoog naar de tijd van vroeger