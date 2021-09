Zo zag de oudste Zeeuw ooit er in het echt uit

Het gezicht van Neanderthaler Krijn (foto: Rijksmuseum van Oudheden)

In juni 2009 werd vijftien kilometer voor de Zeeuwse kust een stukje schedel van de voorloper van de mens gevonden. Een zandzuiger haalde destijds het fossiele bot uit zee. Het bleek het oudste restant van een Neanderthaler dat in Nederland werd gevonden. Geschat wordt dat het fossiel tussen de 50.000 en 70.000 jaar oud is.

De gebroeders Kennis, die al tal van Neanderthaler-reconstructies op hun naam hebben staan, hebben de verschillende kenmerken van deze en andere Neanderthalerschedels geïnterpreteerd en zo Krijn een gezicht gegeven. Het gaat om een vrij stevige jonge man met een opvallende bult boven zijn rechteroog. Die knobbel is het gevolg van een kleine, onschuldige tumor.

Vlees eten op de koude steppe

Krijn was een van de bewoners van Doggerland, een verdronken prehistorisch landschap in een gebied dat nu de Noordzee is. De zeespiegel stond destijds meer dan 50 meter lager dan nu. Over de koude, voedselrijke steppe trokken mammoeten, wolharige neushoorns, rendieren, paarden en Neanderthalers. Uit onderzoek is gebleken dat Krijn voornamelijk vlees at.

De tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden heet Doggerland, en is vanaf vandaag tot en met 31 oktober 2021 te zien. De tentoonstelling vertelt het verhaal van bijna een miljoen jaar menselijke bewoning, landschap- en klimaatverandering in het uitgestrekte en rijke prehistorische landschap voor onze kust. Krijn en de andere vondsten laten zien dat nader onderzoek en bescherming van de Noordzeebodem van groot wetenschappelijk belang zijn voor de Nederlandse en internationale archeologie en paleontologie.

Een video van de totstandkoming van Krijn (bron: RMO)