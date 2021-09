Arbiter Boel staat voor debuut in Derde Divisie

Niels Boel tijdens het ADO Den Haag - PSV in de vrouwen eredivisie (foto: Orange Pictures)

Boel maakt deel uit van het Talententraject Betaald Voetbal van de KNVB en was al actief in de Eredivisie voor vrouwen en als vierde man bij wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Ook floot hij vorig seizoen Hoek en GOES in de voorronde van de KNVB Beker.

Boel had eigenlijk vorig seizoen zijn debuut al moeten maken in de Derde Divisie, maar dat werd door corona uitgesteld. Zaterdag komt het er dan toch van. "Dat is hartstikke leuk en spannend", aldus de arbiter.

Afgelopen weekend was Boel actief bij Alcides tegen SDO in de Hoofdklasse C van het zondagvoetbal (6-1 zege Alcides).