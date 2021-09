Docente Ruth Vennekens van de HZ mag terug naar school: 'Fijn dat de studenten niet meer in bed zitten'

De HZ University of Applied Sciences in Middelburg (foto: HZ University of Applied Sciences)

"Het voelt als vanouds", opent Ezra Tolhoek. "Met een vol schoolgebouw en gezelligheid in de kantine." Vandaag begint de introductieweek, maar zijn de nieuwe en terugkerende studenten wel even op school. Voor de meesten is dat ruim een jaar geleden. Ze kunnen nu weer naar school, omdat er nieuwe regels zijn. Zo moet er buiten de collegezalen een mondkapje worden gedragen, maar studenten hoeven geen anderhalve meter afstand meer te houden.

Luister hieronder het gesprek in de Zeeuwse Kamer terug:

Zeeuwse Kamer over de start van het schooljaar op de HZ University of Applied Sciences

"Die anderhalve meter proberen we wel zo veel mogelijk te respecteren", zegt Ruth Vennekens. "Er zitten hier aardig wat buitenlandse studenten die graag tijdens de feestdagen naar huis willen." Personeel en studenten is gevraagd om zich twee keer per week te testen met een zelftest. Die tests worden gratis verstrekt vanuit de school.

Studenten in bed en honden uitlaten

Vennekens, ook bekend van Kamp van Koningsbrugge, mist het thuis lesgeven over het algemeen niet. "Het waren lange werkdagen. De lessen duurden tot 17.00 uur, daarna moest ik de voorbereiding voor de volgende dag nog doen. Ik ben veel liever in de klas bezig. En in de klas zitten de studenten ook niet in bed. Dat scheelt ook wel."

Tolhoek heeft minder last gehad van het verplicht thuis volgen van de lessen. "Vorig schooljaar liep ik stage. Ik heb wel een tijd thuis lessen gevolgd. Dat had voor- en nadelen. Aan de ene kant was de aandacht snel weg. Je kijkt thuis toch snel op je telefoon of loopt weg om een kopje koffie te halen. Aan de andere kant was het wel comfortabel om thuisonderwijs te volgen, ook omdat je de lessen later terug kon kijken."

Soms logden er maar drie of vier studenten in voor een les, de rest keek het later terug" Docente Ruth Vennekens

Huisgenoten van Vennekens waren wel blij met de coronamaatregelen. "Ik heb honden, die kon ik elke dag zelf uitlaten. Dat was prettig. En in mijn eigen keuken mijn lunch bereiden, was ook prettig. Maar over het algemeen ben ik heel blij dat ik weer leerlingen zie. Vorig jaar was ik de motivatie kwijt, omdat voor sommige lessen maar drie of vier studenten inlogden, de rest keek de lessen later terug."