Toename coronarestanten in het Zeeuwse riool

Compilatiefoto rioolwaterzuivering Ritthem met toilet en impressie coronavirus (foto: Omroep Zeeland)

Opnieuw blijken locaties met véél toeristen meer coronarestanten in het riool te bevatten dan andere locaties. De hoogste waarden zijn in augustus gemeten in Westerschouwen en in Retranchement. Ook de metingen van juli leverden een dergelijk beeld op. Het RIVM zei toen in een commentaar dat men het niet kan bewijzen, maar dat de aanwezigheid van verhoudingsgewijs veel toeristen in deze regio's de vermoedelijke oorzaak is.

Op onderstaande kaart is het aantal coronadeeltjes per inwoner gegeven. Ga met de muis over de kaart voor de details.

Per RWZI zijn er in augustus gemiddeld 8,5 monsternames geweest. Op de kaart ontbreekt de RWZI van Bath. Omdat die uitsluitend afvalwater uit West-Brabant verwerkt, is die uit dit Zeeuwse overzicht weggelaten.

Wat het RIVM in het water aantreft is niet Covid-19 zelf, maar het zijn de minuscule restanten van het RNA (het genetisch materiaal) ervan. Het afvalwater is trouwens niet besmettelijk als gevolg van deze restanten.