Pas gevonden bunker onder de boulevard wordt toch nog niet gesloopt

"Hoewel we het niet verplicht waren, wilden we toch graag de stichtingen een kans geven om eventuele waardevolle zaken uit de bunker te halen, voor die wordt gesloopt", zegt projectontwikkelaar Martin Dekker, die de bouw van Britannia onder de hoede heeft.

Woensdag of donderdag begint de sloop

De verwachting is dat woensdag of donderdag daadwerkelijk met de sloop begonnen gaat worden. Dan zijn volgens Dekker alle zogenoemde 'nulmetingen' aan de huizen in de omgeving van de bunker gedaan. Om duidelijk te krijgen of er schade ontstaat door de sloopwerkzaamheden, worden er foto's gemaakt en rapporten opgesteld. Volgens Dekker was dat door een communicatiefout nog niet overal gedaan, maar die fout is hersteld.

Pleiten voor behoud

Er klonken afgelopen week nogal wat stemmen die voor het behoud van de bunker pleitten. De Vlissingse SGP en VVD stelden vragen aan het college en op social media werd met afkeuring op de sloopplannen gereageerd. Maar de projectontwikkelaar heeft volgens de gemeente aan alle regels voldaan én het bouwwerk is geen monument, dus mag het afgebroken worden.

"Dan is het toch meegenomen dat we we nu wat zaken eruit mogen halen", reageert Raimond Klap van stichting Bunkerbehoud. Vooral de dikke ijzeren deuren en de kachelinstallatie zijn volgens hem een aanwinst voor de stichting. Samen met het bedrijf dat de sloop gaat doen liepen Klap en wat vrijwilligers vanochtend rond in de bunker om vast te stellen wat gered moest worden.

Een gedeelte zal de komende avonden losgemaakt en weggetakeld worden, maar er is een grote kans dat niet alles binnen de tijd zal lukken. Klap heeft goede hoop dat wanneer het sloopbedrijf een gedeelte heeft weggehaald, sommige stukken, zoals metalen kozijnen, als nog bewaard kunnen blijven.

