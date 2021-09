Aantal coronabesmettingen in Zeeland blijft boven de twintig

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Twee mensen (een inwoner van Vlissingen en een inwoner van Middelburg) moesten met corona in het ziekenhuis worden opgenomen. Er zijn geen overlijdens als gevolg van corona.

Opnieuw zijn er nul meldingen van besmettingen op Noord-Beveland. Dat is al voor de twaalfde dag achter elkaar.

Aantal coronabesmettingen per gemeente

Gemeente do 2 sep vr 3 sep za 4 sep zo 5 sep ma 6 sep Borsele 0 4 2 2 1 Goes 6 7 2 1 1 Hulst 1 0 0 0 0 Kapelle 3 0 1 0 0 Middelburg 4 3 0 1 4 Noord-Beveland 0 0 0 0 0 Reimerswaal 3 3 2 5 4 Schouwen-Duiveland 2 3 2 0 0 Sluis 3 0 3 3 1 Terneuzen 1 4 2 7 2 Tholen 1 2 6 7 6 Veere 0 0 0 1 1 Vlissingen 6 2 3 2 6 Totaal Zeeland 31 28 22 29 26

Reimerswaal is de gemeente van Zeeland met verhoudingsgewijs het hoogste aantal nieuwe besmettingen. Er zijn op iedere duizend inwoners in de afgelopen zeven dagen 1,4 nieuwe besmettingen geteld, dus een promillage van 1,4.

Veertiendagentrend

Toch gaat de veertiendagentrend in Reimerswaal omlaag. Net als in zeven andere Zeeuwse gemeenten. De veertiendagentrend wordt bepaald door het verschil tussen het aantal besmettingen van de afgelopen zeven dagen en dat in de zeven dagen daaraan voorafgaand.

Het aantal coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen is gestegen naar twaalf patiënten. Vorige week waren het er nog acht, de week daarvoor veertien. De afgelopen weken was er geen sprake van een grote toename of afname. In het ziekenhuis in Goes worden elf mensen met ernstige coronaklachten behandeld, vier van hen liggen op de IC.

Van de elf patiënten, zijn er twee overgenomen van ziekenhuizen in Zuid-Holland. De andere negen komen uit Zeeland. In ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen wordt één patiënt behandeld op de intensive care. Op de afgesloten verpleegafdeling liggen momenteel geen coronapatiënten.