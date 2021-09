Zeeuwse Evelien in Oostenrijk gaat laatste vakantieweekje in

Evelien vanuit Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

"Vorige week zaten we nog aan het Gardameer en dit laatste weekje wil ik echt nog wat voor mezelf doen", zegt Evelien. "Ik ga daarom mijn fiets maar weer tevoorschijn toveren. Er zijn vrienden uit Nederland hier in Ehrwald en die hebben aangeboden mee te gaan, dus dat wordt hartstikke leuk."

Dat de scholen volgende week weer beginnen, betekent ook dat de Oostenrijkse regering weer alle coronaregels op een rijtje zet. "Drie keer in de week wordt er getest op de scholen, waarvan één test een PCR-test is. De ouders die niet willen dat hun kinderen getest worden, moeten hun kinderen thuishouden. Die krijgen homeschooling."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Evelien Thielen is tien jaar geleden vanuit Vlissingen naar Oostenrijk vertrokken. Ze woont met haar gezin in het toeristische dorpje Ehrwald, aan de voet van de Zugspitze.

De overheid in Oostenrijk is aan het nadenken of een derde vaccinatie mogelijk is en of het mogelijk is om niet-gevaccineerden de toegang te weigeren in hotels en restaurants. "Maar aan de toeristen merk je op dit moment niets van corona", vertelt Evelien. "Het is hier nog steeds hartstikke druk. Dus laat dat laatste weekje zomervakantie maar komen."