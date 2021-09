Windparkbouwer heeft grote plannen voor nieuwe fabriek in Zeeland: dit is wat je moet weten

In Zeeland staan al twee waterstoffabrieken op het terrein van Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost. (foto: Omroep Zeeland)

Waarom is het gebruik van waterstof milieuvriendelijk?

De bekendste manier om waterstof te maken is via elektrolyse van water (H2O). Met behulp van elektriciteit wordt het water (H2O) gesplitst in waterstofgas (H2) en zuurstof (O2). Zuurstof kan zo de lucht in en het waterstof kan gebruikt worden als brandstof in fabrieken. Als je waterstofgas verbrandt, ontstaat warmte en water. Elektrolyse kost natuurlijk energie maar er ontstaan geen vervuilende uitstootgassen.

Welke bedrijven hebben veel waterstof nodig?

Een paar bedrijven die veel waterstof gebruiken zijn Zeeland Refinery in Vlissingen, Dow Chemical in Terneuzen, de kunstmestfabriek van Yara in Sluiskil en de Belgische vestiging van staalgigant ArcelorMittal in Gent. Dat zijn allemaal ondernemingen die in de top-10 staan van bedrijven die enorme hoeveelheden energie gebruiken en de meeste CO2 uitstoten. Yara verbruikt bijvoorbeeld net zo veel aardgas als 1,3 miljoen huishoudens.

Yara Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

Het moet groene waterstof worden. Wat is dat?

Dat is waterstof die op een duurzame manier is gemaakt. Bijvoorbeeld met behulp van windenenergie. Ørsted wil daar voor een nieuw windpark op zee gaan bouwen. De komende jaren gaat de overheid meer gebieden aanwijzen waar windparken op zee komen. Of er ook voor de Zeeuwse kust nieuwe windparken bijkomen is nog niet bekend, maar volgens Ørsted is daar weinig plaats meer.

Wie gaat die fabriek betalen?

Ørsted geeft aan het windpark op zee zonder overheidssubsidie te kunnen gaan betalen. De waterstoffabriek en de aanleg van het waterstofnetwerk heeft wel steun van de overheid nodig. Zeeuwse bedrijven en ook ArcelorMittal in Gent willen profiteren van de waterstof. Daarvoor moet er een netwerk worden aangelegd. En dat kost geld.

Gaan wij als Zeeuwen iets van die nieuwe fabriek merken?

Hij moet in Zeeland gebouwd worden, ergens in het havengebied. Waar precies is nog niet bekend. Het oude terrein van Thermphos in Vlissingen-Oost is een van de opties. Daarnaast levert de nieuwe fabriek direct en indirect banen op. In de fabriek gaan mensen werken maar ook leveranciers en onderaannemers kunnen hier van profiteren. Om hoeveel banen dat zou gaan is nog niet bekend.

Lees ook: