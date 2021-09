SOIF in Vlissingen provinciewinnaar terras top-100

SOIF in Vlissingen is de provinciewinnaar van de terras top-100 (foto: SOIF)

De Werf mocht als titelverdediger dit jaar niet meedoen en mede daardoor was SOIF de enige Zeeuwse horecazaak in de top-100, op plaats 69. Vorig jaar ging de uitreiking vanwege corona niet door. SOIF eindigde nu drie plaatsen hoger dan in 2019 en is provinciewinnaar. "Daar zijn we heel blij mee", zegt eigenaar Annika Meijboom.

"De ranglijst is voor ons belangrijk en we kiezen er ook met onze hele team voor om hier aan mee te doen. Het is een stok achter de deur om elke dag weer het maximale eruit te halen. Gastvrijheid staat bij ons absoluut op nummer één."

Annika Meijboom van SOIF is dolblij als provinciewinnaar

Uit alle hoeken van de provincie waren eigenaren van horecazaken naar Veere gekomen voor de prijsuitreiking. De winnaar werd Brasa uit Purmerend, dat in 2019 nog tweede werd achter De Werf uit Veere.

Niet voor iedereen

Bij het samenstellen van de top-100 neemt Misset Horeca niet alle terrassen van Nederland mee. Bedrijven moeten zichzelf aanmelden voor de wedstrijd en ook betalen om mee te mogen doen.

