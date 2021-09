'Verhalen over de coronapandemie vervagen, maar deze gedenkplek blijft'

Een metalen rand met de woorden 'Gedenkplek Covid-pandemie' loopt in een cirkel om een boompje heen. In het perkje liggen keien met handgeschreven boodschappen. 'Blijf positief', staat op de een. 'Voor alle die werken in de zorg', staat op een andere. De gedenkplek is er gekomen op initiatief van het Stadspastoraat van de Nieuwe Kerk in Middelburg.

Volgens het Stadspastoraat was er behoefte aan een gedenkplek. "Alle verhalen over de pandemie zijn indrukwekkend", zegt De Koning. "Maar die zullen vervagen. Deze gedenkplek blijft."

Iedereen kan een steentje bijdragen (foto: Omroep Zeeland)

"Ik hoop dat als mensen behoefte hebben om een bloemetje neer te leggen, of ook een steentje, dat ze daar dan gebruik van maken", zegt predikant Neeltje van Doorn. Ze heeft veel indrukwekkende verhalen gehoord de afgelopen tijd. "Dat van een verpleegster in het Adrz is het meest blijven hangen. Over de keuzes tussen leven en dood die ze soms moest maken en de constante stroom van zieke mensen. Geen tijd hebben om even adem te halen. Dat heeft me echt geraakt."

Johan de Koning en Neeltje van Doorn vertellen waarom de gedenkplek is geopend