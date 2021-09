Goedemorgen! Nieuw vakantiepark, probleemgedrag voorkomen en een pasgeboren kalfje

Met een emmertje opzoek naar krabben en schelpen op het Nollestrand in Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel)

In Nieuwvliet-Bad start vandaag de bouw van het laatste nieuwe vakantiepark aan de Zeeuwse kust. In verband met de kustvisie van de provincie Zeeland mogen er na de bouw van dit park geen nieuwe parken meer aan de Zeeuwse kust gebouwd worden.

De provincie Zeeland stelde samen met de Noorzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, ZLTO, Rijkswaterstaat en het waterschap de Zeeuwse Kustvisie op. In deze visie staan afspraken over wat wel en niet kan aan de Zeeuwse kust. De visie is op 9 oktober 2017 door alle betrokken partijen ondertekend.

Woonzorgcentrum van Ter Reede (foto: WVO Zorg)

In de verpleeghuizen van WVO Zorg op Walcheren werken ze met een nieuwe methode om probleemgedrag bij ouderen met dementie te voorkomen. In deze methode, Stepped Care genoemd, wordt veel meer aangesloten bij de belevingswereld van de bewoners en gekeken naar wat hen gelukkig maakt. Nu al merken ze het effect: minder probleemgedrag, minder incidenten en minder medicijngebruik.

Kalfje geboren

En ook vandaag: beschuit met muisjes! Er is een wisentkalfje geboren in de Slikken van de Heen in Sint Philipsland. Volgens het Zeeuwse Landschap maakt het kalfje het goed. En... je kunt het kleintje ook bekijken! Er lopen twee wandelroutes door het gebied.

Het weer

De dag begint nog bewolkt met wat mistbanken, maar in de loop van de dag wordt het echt zonnig. De wind is zwak en de temperatuur stijgt uiteindelijk naar 25 tot 28 graden. Morgen ook weer zonnig en rond de 27 graden, donderdag is er kans op een regen- en onweersbui en is het minder warm.