Antwan Tolhoek verlaat Jumbo-Visma voor een nieuw avontuur bij Trek-Segafredo

Archiefbeeld Antwan Tolhoek (foto: ANP)

Voor Tolhoek betekent dat een vervolg in de World Tour. Namens Jumbo-Visma boekte Tolhoek in 2019 tot dusver het grootste succes in zijn wielercarrière, toen hij in de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland zijn eerste profzege behaalde.

De Zeeuwse profrenner kwam in 2017 binnen bij de Nederlandse topploeg en debuteerde in zijn eerste seizoen met een verdienstelijke 28e plaats in de Ronde van Spanje. Dieptepunt voor Tolhoek was een schorsing van twee maanden, door zijn eigen ploeg, voor het gebruik van verboden slaapmiddelen.

In de schaduw van toprenners

Daarna herpakte hij zich door zich nuttig te maken voor ploeggenoten Primoz Roglic en Steven Kruijswijk (beiden top 5) in de Tour de France van 2018. Tolhoek moest als knecht genoegen nemen met plaats 38 in het algemeen klassement. In de jaren daarna was Tolhoek steeds vaker dan hem lief was, veroordeeld tot een bijrol binnen Jumbo-Visma.

Door de hevige concurrentie binnen de ploeg kreeg hij niet vaak de kans voor eigen succes te gaan in de grote rondes. Dit voorjaar liet de renner uit Yerseke na een knappe twee plaats in de Ruta del Sol weten die ambitie wel te hebben.

Vaker voor eigen succes

Het bleek, met een aflopend contract, de voorbode voor een vertrek van Tolhoek bij Jumbo-Visma. Bij Trek-Segafredo krijgt de Zeeuw meer vrijheid en is de kans groter dat hij in koersen als kopman mag fungeren.

Tolhoek heeft bij zijn nieuwe ploeg, waar ook de Nederlander Bauke Mollema onder contract staat, voor twee jaar getekend.