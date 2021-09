Zorg waar iemand gelukkig van wordt voorkomt probleemgedrag in verpleeghuizen van WVO Zorg

Een halvering van het aantal incidenten, er zijn minder medicijnen nodig om onrust tegen te gaan en er is meer rust bij zowel de bewoners als de verzorgers. De resultaten liegen er niet om en zorgen voor blijere cliënten en blijere medewerkers. Locatiemanager en tevens projectleider Patricia Rietbergen van WVO Zorg ziet overal winst als het om Stepped Care gaat. Zeker omdat verpleeghuizen de laatste jaren meer te maken krijgen met een complexere doelgroep.

Rietbergen: "Mensen moeten steeds langer thuis blijven wonen. Wie daarna bij ons binnenkomt is dus vaak verder in zijn dementie. En dat gaat vaak gecombineerd met psychiatrie. Ook zien we een verschuiving van de GGZ naar ons en daardoor zien we ook ander gedrag ontstaan. Dus veel onbegrepen gedrag zoals angst en agressie."

Eierkoeken

Bij Stepped Care wordt gebruik gemaakt van verschillende stappen, waarbij volgens Rietbergen de vragen centraal staan: 'wie ben ik en waar word ik gelukkig van?'. "Die zijn belangrijk voor hoe we de cliënt benaderen. Dus het is belangrijk om dingen te weten: hoe iemand zijn dag begint, hoe iemands levensgeschiedenis is, hoe iemand zijn koffie altijd dronk. We hebben iemand die altijd graag eierkoeken at, nou die eet nu eierkoeken. Als we dat niet weten, dan kan dat voor iemand iets oproepen."

Dementie Dementie is volksziekte nummer één; 250.000 mensen hebben het nu. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie over twintig jaar is verdubbeld. En het merendeel van mensen met gevorderde dementie vertoont probleemgedrag. Angst, depressie, vermijdingsdrang, agressie, het zijn symptomen die veelvuldig voorkomen.

Met sommige cliënten wordt er nu in de tuin gewerkt, of wordt er gevist, of is er een bezoek aan de manege. Bij deze uitstapjes worden ook familieleden en mantelzorgers betrokken.

'Je speelt tijd en geld vrij'

Je zou denken dat een dergelijke aanpak meer tijd en geld kost. Maar volgens Rietbergen is dat niet waar, integendeel. "We hebben een gedragscoach en een extra welzijnscoach aangetrokken. Maar omdat we niet meer met elkaar ad hoc aan de slag moeten, kost het uiteindelijk minder tijd van andere behandelaren. Daarbij hebben we nu een andere overlegstructuur, waar iedereen samenkomt. Dat vraagt minder tijd. Uiteindelijk speel je tijd, en geld, vrij. Ik gun iedereen in de zorg deze methode."

Biggekerkse molenkoek bakken

In een van de groepswoningen van Ter Reede in Vlissingen vertelt verzorgende Inge Overbeeke hoe cliënt Judy Nieboer opleeft wanneer ze aan de slag kan in het keukentje. Bakken en koken was Judy's grote passie in het verleden. En dus doet ze dat nu ook regelmatig. Samen met Inge kneedt Judy het deeg voor een plaatkoek, Vandaag wordt het Biggekerkse Molenkoek.

De nieuwe aanpak doet Judy goed, zo concludeert Inge. "Ze is minder in zichzelf gekeerd en minder somber." Ook Inge ziet duidelijk gezondheidswinst. En ze heeft zelf, net als haar collega's, meer plezier in het werk. Ze worden meer uitgedaagd om leuke dingen voor de cliënten te verzinnen. En er moeten minder brandjes worden geblust.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappers in de ouderenzorg onderzoeken het effect van de nieuwe methode. In oktober worden de officiële resultaten bekendgemaakt.