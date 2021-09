De 'schitterende slangenkuil' begon voor Ton Verlind in Zeeuws-Vlaanderen

(foto: ANP)

Als jonge journalist uit Etten-Leur kreeg Verlind de kans om voor dagblad De Stem in Zeeuws-Vlaanderen te werken. "Als je weigert, ga je toch!", was het dreigement. Voor Verlind was het geen dreiging, al zagen veel van zijn collega's het niet zitten om 'ver uit de route' te werken. "Ik vond het een buitenkansje, het verwezenlijken van een droom."

Eigen kantoor en eigen pagina

"Ik was nog maar net van de HBS af, 19 of 20 jaar, een opleiding gekregen bij de krant in Breda waar ik voor werkte als correspondent", vervolgt Verlind. "Ik kreeg een eigen kantoor, een eigen pagina, een rijbewijs. Van net van schoolgaande jongere werd ik zelfstandig journalist. Een soort droom die werkelijkheid werd in een prachtig gebied ook nog."

Verlind kende Zeeuws-Vlaanderen vooral als vakantiegebied, hij ging daarvoor weleens naar de discotheek in Cadzand. "Het voelde in het begin als vakantie en af en toe een stukkie tikken", legt hij uit.

Examen met pint en gezelligheid

Als hij het over Zeeuws-Vlaanderen heeft, denkt Verlind vooral aan het gastvrije gebied, maar hij merkte wel dat eerst de kat uit de boom werd gekeken toen hij als 'vreemde snuiter' binnenkwam. "Ik had het gevoel dat ik een soort examen moest afleggen, vooral in de plaatselijke kroeg waar je als journalist je eerste contacten legt. Het examen bestond uit gezelligheid en een pintje drinken, waarbij de grenzen van het betamelijke werden gezocht. Het is duidelijk dat je die grenzen niet mocht overschrijden."

In het radioprogramma De Zeeuwse Kamer noemt Verlind twee verhalen die hem nog goed bijstaan. Voor één verhaal kreeg hij op vrijdagavond een tip van de politie. Een vrouwelijke bankovervaller was door de directeur overmeesterd en kon meteen gearresteerd worden. Later bleek het de minnares van de bankdirecteur te zijn die regelmatig geld vroeg. Hij was het zo beu dat hij haar opsloot en de overval verzon.

Polleke zoekt contact met 'overvaller'

Later kwam Verlind in contact met Polleke, een bejaarde man uit België, die vroeg wie de 'overvaller' was, want daar wilde hij mee in contact komen, want hij wilde met haar trouwen. Later kregen de twee een relatie en heeft Verlind het stel opgezocht in een café. Het laatste wat de journalist enige tijd later hoorde, was dat Polleke was overleden.

Verlind herinnert zich ook nog dat hij de grens over moest omdat er een passagiersvliegtuig was neergestort bij Gent. "Van het ene op het andere moment stond ik in de totale vernieling van het passagiersvliegtuig waarvan niets over was. Tientallen mensen waren omgekomen. Het was heel onwezenlijk om van het liefelijke Zeeuws-Vlaanderen in de massavernietiging te komen. Dat is mij in emotionele zin het meest bijgebleven."

Na vijf jaar weg uit Zeeuws-Vlaanderen

Na vijf jaar Zeeuws-Vlaanderen vond Verlind het tijd voor iets anders, ook al was er naar eigen zeggen geen noodzaak om weg te gaan. "Als je verder wil moet je je vleugels uitslaan en voorkomen dat je in de routine valt. Dat was de belangrijkste reden voor de stap richting Hilversum", blikt hij terug.

De weg van de student uit Etten-Leur die hem via Zeeuws-Vlaanderen naar Hilversum bracht heeft Verlind beschreven in zijn boek Een schitterende slangenkuil. Daarin uit de journalist ook kritiek op het landelijke omroepbestel, dat er volgens hem te veel op gericht is om met emotionele en spectaculaire programma's hoge kijkcijfers te halen. Ook vindt hij het geen goed idee dat de NOS en regionale omroepen vaker gezamenlijk optrekken. Wat hem betreft moeten regionale omroepen zelfstandig blijven, al ziet hij ook dat de middelen soms beperkt zijn.

Luister het hele gesprek met Ton Verlind in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer terug.

Ton Verlind over zijn journalistieke carrière die begon in Zeeuws-Vlaanderen