Twee minuten langer om over te stappen op station Roosendaal

Treinreizigers vanuit Zeeland hebben vanaf december een paar minuten meer om over te stappen (foto: Omroep Zeeland)

Het college van burgemeester en wethouders van Tholen schrijft dat in antwoorden op raadsvragen van de fractie PvdA/GroenLinks. Die fractie had bij het gemeentebestuur aan de bel getrokken over de krappe overstaptijd. Aanleiding was een peiling van Statenleden, waaruit zou blijken dat veel reizigers last hebben van de korte overstaptijd. Een extra complicerende factor is volgens de PvdA/GroenLinks dat de trein vanuit Zeeland richting Roosendaal regelmatig vertraging heeft, waardoor de overstap bijna onmogelijk zou zijn.

Extra tijd vanaf december

Na overleg tussen de NS en de provincies Zeeland en Brabant verruimt de treinmaatschappij de overstaptijd vanaf december met twee minuten. Dit geldt vooralsnog maar voor een trein per uur. Het past niet in de dienstregeling om voor beide treinen vanuit Zeeland extra overstaptijd te regelen. De NS wil dit wel gaan regelen in de dienstregeling die volgend jaar december ingaat.

Dit jaar is dat nog niet mogelijk vanwege 'de totale puzzel van personen- en goederentreinen op bepaalde kritieke punten en vanwege de spoor- en perroncapaciteit van station Roosendaal'.