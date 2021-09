Zeeuwse Adrienne is na het kamelen spotten haar helikopterangst kwijt

Adrienne vanuit Australië (foto: Omroep Zeeland)

Eerst even over de helikopterangst, die heeft ze niet voor niks en is ontstaan nadat haar vriend en drie vrienden waren neergestort met een helikopter. Adrienne was na de crash als eerste ter plaatse en heeft de mannen eruit moeten halen. De crash hebben ze alle vier zonder veel kleerscheuren overleefd. Maar sindsdien had ze niet veel op met helikopters.

Had. Want sinds dit weekend is ze over haar angst heen. "Onder lichte dwang ben ik in een helikopter gestapt", vertelt ze. Ze moest assisteren bij de kamelenjacht in de outback van Australië. De kamelenpopulatie wordt te groot en moet daarom verkleind worden. "Want het is echt niet veilig meer", legt Verburg uit.

Foto van tijdens het kamelen spotten vanuit een helikopter (foto: Adrienne Verburg)

De kamelen zijn ooit losgelaten, nadat ze niet meer nodig waren als vervoermiddel toen de auto zijn intrede deed. Later bleek dat kamelen prima konden gedeien in Australië. "Iets te goed. Want waar een normale kudde uit 25 tot 30 kamelen bestaat, bestaan de kuddes hier uit 200 dieren."

En met twee voeten eenmaal terug op vaste grond is Adrienne blij dat ze in de door haar vervloekte helikopter is gestapt. "Blij dat ik het gedaan heb, want ik heb nu geen angst meer."

Luister hieronder het hele gesprek terug:

Adrienne Verburg vanuit Australië