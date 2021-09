Metershoge waterpeilschaal op graansilo Zierikzee klaar

(foto: Omroep Zeeland)

"Vandaag leggen we de laatste hand aan de cijfers", vertelt Patrick Quist, schilder bij Schults Nederland. "Dat is de finishing touch van het kunstwerk." Quist komt zelf uit Zierikzee en vond het een mooie klus. "Het is een hele aparte klus, op veertig meter hoogte. Normaal gesproken doen we gewoon schilderwerk, maar dit is een vak apart."

De vele voorbijgangers reageren volgens de schilder positief. "Alleen sommige mensen vinden het niet nodig om op zo'n oude toren een kunstwerk te maken. Maar de meeste reacties zijn positief." Zo ook de reactie van twee dames die speciaal even van hun scooter afstappen. "Ik vind het prachtig, zeker als je zo aan komt rijden. Ik vind het echt heel mooi."

Een groepje mannen dat tijdens hun pauze voorbij wandelt is iets minder enthousiast. "Ik vind het niet zo mooi. Deze toren is een iconisch gebouw, waar nu ineens een peilstok op staat. Dat vind ik een beetje raar. Je kunt toch wel iets leukers verzinnen dan een mooie peilstok?"

De boodschap van het kunstwerk wordt wél gewaardeerd. "We zien allemaal dat er best wel wat verandert in het klimaat, dus dan is het goed dat je een boodschap over wilt brengen. Ik had het alleen niet op de graansilo gedaan."