Antwan Tolhoek kijkt uit naar nieuw wielerhoofdstuk: 'Ik droom van etappezege in grote ronde'

Met de opmars van Jumbo-Visma naar de top van het wielerpeloton verdween Tolhoek de laatste jaren meer en meer naar de achtergrond. "Ik zag natuurlijk ook dat ik als renner minder aan bod kwam in de grote rondes", aldus Tolhoek, die in 2016 (winnaar bergklassement) en 2019 (etappezege) in de Ronde van Zwitserland zijn grootste successen boekte.

Je kloten eraf draaien voor een ander, dat past toch niet helemaal bij een trotse Zeeuw." Oud-renner en wielercommentator Maarten Ducrot

De in Vlissingen geboren oud-renner en wielercommentator Maarten Ducrot kan zich dat nog goed voor de geest halen. De renner in ruste was er als NOS-commentator bij toen Tolhoek in de Alpen won. "Juichen, springen. Ik zag daar een pure liefhebber", vertelt Ducrot, die nog een tijdlang in een team zat met Patrick Tolhoek, de vader van Antwan. "Hoe vader en zoon samen dat succes vierden was bijna aandoenlijk om te zien."

Antwan Tolhoek in de Ronde van Zwitserland vorig jaar (foto: ANP)

Als knecht droeg Tolhoek de laatste jaren regelmatig zijn steentje bij aan overwinningen van Jumbo-Visma, maar toch knaagde er iets. "Het was supermooi en ik genoot er ook echt van", zegt Tolhoek, "maar ik ben ooit begonnen met fietsen om daar zélf te staan". Na zijn tweede plaats in de Ruta del Sol wist de klimmer, wiens contract bij Jumbo-Visma afliep, het zeker: tijd voor een nieuw avontuur.

Oud-wielrenner en commentator Maarten Ducrot (foto: ANP)

Ducrot, de laatste Zeeuwse winnaar van een etappe in een grote ronde, juicht de moedige keuze toe. "Je kloten eraf draaien voor Primoz Roglic (de kopman van Jumbo-Visma, red.), dat past toch niet helemaal bij een trotse Zeeuw. Ik hoop weer de onbevangen Tolhoek die overal invliegt vaker te zien."

De renner uit Zuid-Beveland heeft er alle vertrouwen in dat hij met Trek-Segafredo een goede keuze heeft gemaakt. "Ze rijden al jaren aanvallend, vliegen er met z'n allen in en daardoor zijn er kansen voor meerdere renners", zegt Tolhoek, die vertrouwen voelt vanuit zijn nieuwe werkgever om vaker zijn eigen ding te mogen doen.

Bauke Mollema is iemand van wie ik veel hoop te leren." Antwan Tolhoek over zijn land- en teamgenoot bij zijn nieuwe ploeg

Wat meehelpt is dat Tolhoek herenigd wordt met Steven de Jongh, de ploegleider met wie hij voor zijn doorbraak bij het grote publiek in 2015 samenwerkte bij Tinkoff-Saxo. "Steven is iemand die het uiterste uit mij weet te halen." Ducrot denkt dat De Jongh de 'nieuwe' Tolhoek goed kan helpen. "Dat is iemand die niet meegaat in het stramien van de steeds verdere robotisering van de wielersport."

Dromen van etappezege

Tolhoek, die voor twee jaar tekent bij Trek-Segafredo, wil zich gaan spiegelen aan zijn nieuwe teamgenoot Bauke Mollema. De Nederlander won dit jaar een etappe in de Tour de France. "Fantastisch natuurlijk", reageert Tolhoek. "Hij bleef het maar proberen en uiteindelijk lukt het hem: een etappe winnen in een grote ronde. Dat is voor mij ook de drijfveer om dit allemaal te doen. Bauke is zeker iemand van wie ik veel hoop te leren."