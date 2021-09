Vlaamse minister stuurt deurwaarders naar 3M, en gaat met Zeeland praten

De 3M fabriek in Zwijndrecht (foto: ANP)

De provincie Zeeland heeft gedreigd om Vlaanderen voor de rechter te dagen, als het niet snel actie zou ondernemen tegen de vervuiling van 3M. Het bedrijf loost schadelijke en kankerverwekkende stoffen in de Schelde die via de Westerschelde naar de Noordzee stromen.

Vorige week riep de provincie in een brief de hulp van demissionair minister Barbara Visser, van Infrastructuur en Waterstaat in. De provincie beklaagde zich erover dat ze informatie over de vervuiling uit de media moeten vernemen en van de Vlaamse minister niks horen. De brief was ook geadresseerd aan Zuhal Demir.

De mededeling over de gesprekken komt op hetzelfde moment dat bekend werd, dat de Vlaams minister 3M in gebreke heeft gesteld. Vanavond hebben deurwaarders de in gebrekestelling afgegeven op het hoofdkantoor van 3M in België, bij de betwiste fabriek in Zwijndrecht, bij individuele bestuurders en de komende dagen ook op het hoofdkantoor in de Verenigde Staten.

Binnen een maand

Het is een juridische stap waarin de overheid 3M officieel verteld dat het de verplichtingen niet nakomt. Voor 1 oktober moet het bedrijf duidelijk maken hoe het de vervuiling gaat opruimen en moet het met alle informatie over de mogelijke gevaren van de stoffen die het produceert en loost naar buiten komen.

Geeft 3M geen gehoor aan de in gebrekestelling, dan wacht het Amerikaanse bedrijf een rechtszaak waarin hoge boetes kunnen worden opgelegd. 3M ligt sinds deze zomer onder een vergrootglas. Het bedrijf heeft jarenlang PFAS gemaakt, een stof die in grote hoeveelheden in het grondwater terecht is gekomen. Er is al een tijd bekend dat er problemen zijn, maar het heeft lang geduurd voordat Belgische instanties ingrepen.

Later werd ook bekend dat het ook jarenlang de schadelijke stof FBSA loosde in het water, een stof waar het bedrijf helemaal geen vergunning voor heeft.

Naar aanleiding van de vervuiling werden omwonenden van de fabriek eerder al opgeroepen om geen eieren van eigen kippen te eten.

