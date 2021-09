Jaarlijkse Oesterontmoeting mag weer fysiek gehouden worden

Aan de oesters op de Oesterpartij 2017 (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse Oesterontmoeting vindt plaats in de Nieuwe Kerk en op het Abdijplein. Om dat op een verantwoorde manier te kunnen doen moeten alle genodigden bij de entree een coronabewijs laten zien. "Op die manier is er voor iedereen een mogelijkheid om erbij aanwezig te zijn." aldus De Bat.

Econoom en hoogleraar Arnoud Boot van de Universiteit van Amsterdam zal het inhoudelijke programma inleiden. Volgens gedeputeerde De Bat is hij gevraagd vanwege zijn economische analyses. "We hebben hem gevraagd naar de Zeeuwse economie te kijken en het grensoverschrijdende aspect daarbij. Waar staan we, hoe sterk zijn we en waar moeten we op letten?"

Vorig jaar vond de Oesterontmoeting, vanwege corona, digitaal plaats. Toen sprak Vlaams minister-president Jan Jambon alle genodigden toe waarbij hij zich positief uit liet over de samenwerking tussen Zeeland en Vlaanderen. "Ik denk dat het een goed alternatief was," zegt Jo-Annes de Bat. "Maar nu er wel iets kan, willen we dat ook weer gewoon doen conform de richtlijnen."