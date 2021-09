De Cuyperskerk in Sas van Gent krijgt een ton subsidie: 'De vloer is van dakleien, die moet eruit'

De kerk is sinds twee jaar omgedoopt tot 'Markt 4'. Het gebouw is een marktplein geworden waarin winkels, horecazaken en werkplekken samenkomen: "Doordat het nu een andere functie heeft gekregen, slijten sommige onderdelen van de kerk harder. Op de vloer liggen bijvoorbeeld dakleien omdat er toch bijna nooit over gelopen werd. Nu wordt er veel intensiever gebruik van gemaakt en komen er scheuren en gaten in de vloer. Die vloer moet er dus uit", vertelt Sol.

Subsidie

Deze week kreeg het bestuur van de Cuyperskerk te horen dat het Rijk een ton subsidie overheeft voor het onderhoud aan het monument. Met dat geld - en de eigen inleg - worden onderhoudsprojecten aangepakt die tijdens de eerdere renovatie nog niet zijn uitgevoerd: "Denk bijvoorbeeld aan de dakgoten en het torentje. Die moeten geïnspecteerd worden", legt Sol uit.

Jacques Sol in de Cuyperskerk (foto: Omroep Zeeland)

Het bestuur van de Cuyperskerk was gelukkig voorbereid op hoge onderhoudskosten: "Het is een oud gebouw en dat moet je nou eenmaal onderhouden. Je weet waar je aan begint en dat je kosten gaat krijgen. Vroeg of laat ben je aan de beurt. Met de huurinkomsten die we krijgen en de zendmast op de toren kunnen we die ton betalen."

Het onderhoud wordt over vijf jaar uitgesmeerd: "We beginnen in februari 2022 en eindigen in 2027. We hoeven dus niet ieder jaar een ton te betalen", lacht Sol.

Verduurzaming

Naast het plegen van onderhoud, wil het bestuur de kerk ook verduurzamen: "Daar hebben we nog eens 50.000 euro voor uitgetrokken. De oude kachel die in het gebouw stond, is al verwijderd. Die gebruikte zo verschrikkelijk veel gas, dat was niet goed. We gaan nu een infraroodverwarming installeren."