'Keten op school' als alternatief schoolkamp

Alternatieve introductie in school van CSW Toorop (foto: Omroep Zeeland)

79 leerlingen en een aantal docenten begonnen dinsdagmiddag met een introductie waarbij iedereen even kon vertellen over de afgelopen vakantie. "Daarna waren er een speurtocht, een barbecue en T-shirt versieren", vertelt Brigitte Grunt, docent koken, sport en gezondheid. "Nu zijn ze met een dertig seconden spel bezig en zo gaan we nog wel even door."

'We gaan niet slapen'

In het verleden ging de school nog wel eens naar een stad als Den Briel waar de leerlingen dan van alles deden en drie nachten konden blijven slapen. Grunt: "Nu met corona kan dat niet, omdat de groep te groot is om ergens te kunnen verblijven. Dus vandaar dit idee en de leerlingen vinden het allemaal hartstikke leuk." Dat blijkt. Bradley denkt nu al dat van slapen niks komt, "Dat gaan we niet doen, dit wordt veel te leuk." Amelie vindt alles wat ze doen vandaag erg leuk en Angel zegt: "Dit is heel gezellig, en slapen op school dat heb ik nog nooit gedaan."