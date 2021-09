Goedemorgen! 35 diamanten huwelijken, spreekuur voor strandfossielen en zon

De scheepshelling van scheepswerf De Schelde in oude tijden (foto: Omroep Zeeland )

Vandaag komen zo'n 50 oud-medewerkers van scheepswerf De Schelde bij elkaar voor een reunië. Plaats van handeling is de lasloods in Vlissingen. Het is een bijzondere reunië, want het is de laatste. De reunië wordt wellicht mede om deze reden niet in een uurtje afgedaan. Er is namelijk een heel dagprogramma, wat begint om half tien met koffie en rond vier uur vanmiddag eindigt met een borrel en een foto.

Diamanten en briljanten

Een mooie dag dus. Ook om een aantal echtparen in het zonnetje te zetten die in het afgelopen jaar 60 of 65 jaar getrouwd waren en in de gemeente Hulst wonen. Normaal krijgen deze jubilarissen op de huwelijksdag een bezoek van de burgemeester, maar vanwege de coronamaatregelen zat dat er dit jaar voor de tweede keer niet in. Daarom heeft de gemeente besloten alle achterstand in een keer weg te werken. Vandaag en volgende week woensdag viert de gemeente bij elkaar opgeteld 2685 huwelijksjaren, verdeeld over 35 diamanten huwelijken (60 jaar) en negen briljanten huwelijken (65 jaar).

Het is de tweede keer dat de gemeente de huwelijken op deze manier viert, maar wel voor het laatst. Want nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, gaat de burgemeester vanaf volgende maand gewoon weer op de dag zelf op bezoek.

Schelpen op het strand (foto: Hanneke JL)

Altijd al eens willen weten of de schekp die jij gevonden hebt op het strand nou iets waard is, iets bijzonders betekent, of helemaal nul komma nul waarde heeft? In Terra Maris in Oostkapelle kan je vandaag op strandfossielen-spreekuur. Vanaf 13.30 uur zit er een expert klaar om schelpen te bekijken en informatie over het vindsel te geven en ook te vertellen wat de naam van de schelp is.

Badgasten aan het strand (foto: Corien Versluis)

Het weer:

We krijgen ook vandaag een mooie zonnige dag met af en toe wat sluierbewolking. De wind is zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten en daarmee wordt het vanmiddag opnieuw warm: uiteindelijk komt de temperatuur uit tussen 26 en 29 graden.Vannacht komt er uit het zuiden wat meer bewolking en morgenochtend is er dan ook kans op enkele buien.

Morgenmiddag zijn er nog zonnige perioden, maar vooral landinwaarts is er ook kans op een regen- of onweersbui. Maximumtemperatuur morgen van 22 tot 24 graden.