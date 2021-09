Dit jaar voor het eerst de Kustmarathon van start tot finish LIVE op televisie

Voor het eerst in de geschiedenis is de marathon van start tot finish te zien. (foto: José Kruinijngen)

Vanaf het moment van de start in Burgh-Haamstede zal de wedstrijd te volgen zijn vanuit de lucht en vanaf het parcours met drie motorcamera's en een quad op het strand. Dit levert beelden op van de wedstrijd, zoals we die nog niet eerder hebben gezien. Lopers vanuit de lucht gezien bij de start in Burgh-Haamstede, op de kering met het water aan beide kanten en daarna de stroom aan sportievelingen op het strand en in de duinen tot aan de finish in Zoutelande. Het verloop van de wedstrijd, de verschillen tussen de kopgroep en de overige lopers kan door de helikopter in één beeld worden gevangen.

'Een langgekoesterde wens'

Het uitzenden van de wedstrijd live op televisie en dan ook van begin tot eind, is voor de organisatie van de Kustmarathon een langgekoesterde wens die uitkomt. Chris Simons, voorzitter van de Kustmarathon Zeeland noemt het uniek. "Het is altijd lastig om dit soort uitzendingen te regelen. Dat hebben we kunnen regelen met de sponsoren."

Luister hier naar voorzitter Chris Simons:

"Toeschouwers zeggen toch dat ze een beetje angst hebben om te komen in verband met corona", zegt Simons. "Daarom hebben we gekeken of de toeschouwers ook op een andere manier mee kunnen kijken en dat is via de live-uitzending."

Ondanks dat er nu nog steeds coronamaatregelen zijn, kijkt Simons wel positief naar het weekend van de marathon. "We leven altijd van persconferentie naar persconferentie", legt Simons uit. "De conferentie die eraan komt is heel belangrijk. Voor de deelnemers van de marathon zal het allemaal niet zo'n probleem zijn, want je mag sporten. Maar het gaat meer om de toeschouwers, hoeveel mogen erbij zijn?"

De Kustmarathon in 2019 (foto: Omroep Zeeland)

De bijzondere uitzending van de marathon wordt mogelijk gemaakt worden door een financiële bijdrage van de Stichting Marathon Zeeland, Waterschap Scheldestromen, de gemeente Veere, Rabobank, ZLM Verzekeringen en de Provincie Zeeland.

Wandelmarathon

De helikopter wordt vanwege de kosten alleen op zaterdag ingezet. Op zondag zenden we op TV uit vanaf 14.00 uur. De wandelaars worden als vanouds gevolgd door twee mobiele verslaggevers van Omroep Zeeland en ze worden opgevangen in de Langstraat in Zoutelande door presentator Jan-Jaap Corré. Ook op de radio en online is het evenement het hele weekend te volgen.

Kustmarathon op de dijk bij Westkapelle in 2019 (foto: Laura Knol)

Wanneer kan ik meekijken en luisteren?

Toeschouwers van de marathon kunnen het hele kustmarathonweekend de liveblog volgen op www.omroepzeeland.nl. Op 1 oktober van 16.00 uur tot 19.00 uur is de Ladiesrun ook live te volgen via de radio. Op zaterdag 2 oktober begint de radio-uitzending eerder: vanaf 09.00 uur kun je meeluisteren. De live-uitzending op de televisie begint die dag om 11.45 uur.

De toeschouwers die om zondag 3 oktober ook nog willen meeluisteren, kunnen om 12.15 uur hun radio weer aanzetten. De televisie-uitzending begint die dag om 14.00 uur.

Geen tijd om overdag de uitzendingen te volgen? Op zowel zaterdag als zondag om 18.10 uur zendt Omroep Zeeland een samenvatting uit op televisie.