Kapelle niet te spreken over reformatorisch advertentiebeleid lokale krant en dreigt met maatregelen

(foto: Omroep Zeeland)

Burgemeester Fons Naterop schrijft in een statement dat hij is geschrokken van het nieuwe beleid. "Dergelijke filtering van berichtgeving is onacceptabel. De Scheldepost is een krant van, voor en door iedereen in de gemeente Kapelle, ongeacht religie, kleur, geaardheid", schrijft hij. "Inmiddels zijn er diverse gesprekken gevoerd met de heer Van Iwaarden (directeur Trainews Media). We hebben respect voor zijn overtuiging, maar kunnen hier niet in meegaan."

Als het bedrijf dit beleid blijft hanteren "dan zijn wij genoodzaakt afscheid te nemen van de Scheldepost en onze gemeentelijke berichtgeving bij een andere partij onder te brengen." De gemeente hoopt dat dit niet zover hoeft te komen. Daarom vindt er begin oktober een vervolggesprek plaats met de uitgever over het al dan niet opheffen van de samenwerking.

De uitgever, Daniël van Iwaarden, wil alleen schriftelijk reageren:

In onze identiteitskaders staat dat we geen promotie maken voor toneel- en theatervoorstellingen alsmede muziekfestivals. We hebben deze identiteitskaders omdat ik als eigenaar van Trainews Media God wil gehoorzamen in wat Hij van me vraagt. Op basis van wat God door de Bijbel laat weten kan ik niet anders dan bepaalde advertenties weigeren. Er is zeker geen blokkade voor welke organisatie of stichting dan ook om advertenties te plaatsen, we kijken wat betreft identiteitskaders alleen naar de inhoud van de uiting. Daarnaast wil ik opmerken dat er natuurlijk ook voorstellingen en muziekavonden zijn waar we geen problemen mee hebben. Als we daar helemaal vanuit kunnen gaan zullen we zeker overgaan tot plaatsing.

Verder laat Van Iwaarden weten dat hij gisteren een 'respectvol' gesprek heeft gehad met het college van B&W. "Waarin ik mocht uitleggen wat onze identiteitskaders zijn en waarom wij die hebben", legt uit hij uit. "Daar is respectvol op gereageerd. Ze vonden het prima, maar ze waren het er niet mee eens."

Eerder besloot het bedrijf al om geen aankondigingen of evenementen te promoten die op zondag plaatsvinden, net als voor koopzondagen. Trainews Media heeft de laatste jaren meerdere Zeeuwse huis-aan-huisbladen overgenomen. Deze zomer nam het nog de Bevelander en de Faam over.