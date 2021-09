Veteraan Marco: 'We mogen trots zijn op wat we hebben bereikt'

Volgens Stroo heersen er in de maatschappij een hoop misverstanden over veteranen. "Ik heb wel eens gehoord dat het alleen schietgrage militairen zijn, maar niets is minder waar", aldus Stroo. "Denk bijvoorbeeld aan de recente overstromingen in Limburg. Daar worden ook gewoon militairen naartoe gestuurd. Zij voeren dan gewoon uit wat er van ze gevraagd wordt."

Geen moordenaars

"Ik vind dat veteranen trots mogen zijn op wat ze hebben bereikt", vervolgt Stroo. "Het ging mij steeds meer opvallen in Zeeuwse media dat veteranen zich verdedigden door te zeggen dat ze wel veteraan zijn, maar geen moordenaar. Dat vond ik storend, want een veteraan hoeft zich niet te verantwoorden voor het veteraan zijn of dat je militair bent geweest."

Marco Stroo is 44 jaar en woont in Oost-Souburg. Hij vervulde zijn dienstplicht en werd vervolgens beroepsmilitair. Tweemaal werd hij uitgezonden naar voormalig Joegoslavië. Na zijn diensttijd werkte hij in de zorg. Een paar jaar geleden werd hij lid van de Nationale Reserve, onderdeel van de Koninklijke Landmacht. Na een reünie met oud-militairen startte hij de website 'De Trotse Veteraan'.

Over het doel van zijn website is Stroo duidelijk. "Ik wil meer erkenning, waardering en respect voor militaire veteranen. Zij vervulden een rol voor vrede en veiligheid over de hele wereld. Daarom delen we verhalen, initiatieven en boeken door en over veteranen op de website."

Ook voor burgers

Daarbij hebben burgers ook een belangrijke rol, vindt de veteraan. "Er zijn genoeg mensen die ons willen begrijpen, maar te weinig kennis over ons hebben. We willen burgers daarom graag betrekken bij de website. Ik hoop de burgers meer besef bij te brengen over wat een veteraan heeft gedaan. We hebben niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en de rest van de wereld ons werk gedaan."

De website 'De Trotse Veteraan' lijkt een behoefte te vervullen. "Sinds we vorig jaar de website lanceerden, is onze Facebookgroep ook behoorlijk gegroeid. Nooit gedacht dat bijna zesduizend mensen ons zouden volgen", zegt Stroo. Inmiddels werken zo'n vijftien mensen vrijwillig mee aan het project.