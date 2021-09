Provincie wil alerter zijn op adviesaanvragen voor chemiebedrijven

(foto: ANP)

Dick van de Velde vindt het, ook achteraf, logisch dat Rijkswaterstaat de aanvraag heeft beoordeeld. "Dit valt ook onder het gezag van Rijkswaterstaat. Wij geven geen advies over iets waar we niet over gaan. De definitieve vergunning hebben wij niet gezien. Dit gaat over illegale lozingen, dus wisten we het niet, ook de Vlamingen weten het pas sinds kort." Rijkswaterstaat laat in een reactie weten dat bij hen nooit een adviesaanvraag binnen is gekomen en dat zij de Vlaamse overheid dus ook niet van advies hebben voorzien.

Alerter

Achteraf vindt de Zeeuwse gedeputeerde dat er vanaf de zijlijn meer alertheid had moeten zijn bij dit soort aanvragen. "Dit moet verbeterd worden. Veel Zeeuwen maken zich zorgen over de volksgezondheid. Wij vinden dat we partijen bij elkaar moeten brengen en alles moeten doen om de antwoorden boven tafel moeten krijgen. Wij gaan voor harmonieuze samenwerking."

De Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir, gaat de komende weken met Zeeland praten over de vervuiling door 3M.

Zeeland gaat met Belgiƫ praten over 3M

