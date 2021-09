Hier wonen de grootste gezinnen van Zeeland

De familie Kuiper te Vlissingen (foto: archieffoto familie)

Het record blijkt in handen van Meliskerke, waar het gemiddelde gezin met kinderen 4,54 persoon groot is. Als een gezin inderdaad twee volwassenen telt (dat hoeft niet, het kan ook om één volwassene gaan) dan komen er in Meliskerke nog eens ruim twee en een half kind bij.

Halve kinderen bestaan niet

Halve kinderen bestaan natuurlijk niet. Maar je kunt het ook zo uitleggen: tegenover ieder gezin met één kind staat een ander Meliskerks gezin met vier kinderen. Meer naar het oosten van de provincie zijn de kinderrijke gezinnen in Waarde de nummer twee van de provincie: de gemiddelde gezinsgrootte is daar 4,45 persoon. Niet ver daarvandaan: Oostdijk is derde, met 4,38 gezinsleden per gezin.

Ga met de muis over onderstaande kaart voor de cijfers per postcodegebied.

In de gemeente Tholen is het Stavenisse waar bij de maaltijden de meeste bordjes op tafel staan, op Schouwen-Duiveland is het Nieuwerkerk. In al deze gevallen ligt de gemiddelde gezinsgrootte boven de vier.

Het record in Zeeuws-Vlaanderen heeft Kapitalendam, dat wil zeggen het grote postcodegebied 4522 ten zuiden van Biervliet, waarin slechts 25 gezinnen met kinderen wonen. Maar de gemiddelde gezinsgrootte is daar wel 3,93.

De minste kinderen in centrum Terneuzen

Het minst kinderrijk zijn de gezinnen in het centrum van Terneuzen. Het is het enige postcodegebied met minder dan gemiddeld drie gezinsleden.