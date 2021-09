Oud-medewerkers van De Schelde komen voor de laatste keer samen in 'hun' Lasloods: 'Ik mis vooral het kleppen'

Het is de laatste keer dat de medewerkers een reünie organiseren: "Het bedrijf waarbij we werkten, heette SICON. Dat is later overgenomen door Fabricom en inmiddels is dat bedrijf vertrokken uit Nederland. Daarmee hebben ze ook besloten om de toelage voor onze reünie stop te zetten", legt Van Beusekom uit.

Er zijn er enorm veel dood

Een gebrek aan geld is volgens Van Beusekom niet de enige reden voor het beëindigen van de jaarlijkse reünietraditie: "We zijn allemaal gepensioneerd en er sneuvelen steeds meer oud-collega's. Het is kennelijk geen gezond beroep geweest. Er zijn er enorm veel dood."

Medewerkers van de montage-afdeling van De Schelde komen voor de laatste keer samen in de Lasloods (foto: Omroep Zeeland)

Op deze laatste reünie komen veel verhalen van vroeger naar boven: "Ik mis vooral het kleppen. We hadden het altijd over van alles en nog wat. We praten nu over de vervlogen tijden en halen anekdotes op", vertelt Rokus van den Heuvel.

'Als ik 's avonds thuiskwam, mocht ik eerst een kwartier schelden'

Ook Van Beusekom herinnert zich de tijden van vroeger: "Hoe ouder de mensen worden, hoe sterker de verhalen worden. Daar geniet ik van. Het was een hecht bedrijf, maar ook een ruw bedrijf. Als ik 's avonds thuiskwam, dan mocht ik van mijn vrouw een kwartier schelden en tekeergaan en dan moest het afgelopen zijn."

Eten is het belangrijkste

Vanuit de Lasloods maken de reünisten met de Zonnetrein een tocht door Vlissingen: "Daarna gaan we eten. Dat is het belangrijkste; eten", lacht Van den Heuvel.

Cor van Beusekom hoopt dat de reünie toch nog in kleine vorm kan blijven bestaan: "Ik wil vandaag een beetje polsen of daar animo voor is. Ik hoop dat er wat subgroepen komen, bijvoorbeeld een Zeeuwse groep die gezellig eens gaat eten en een borreltje drinken."