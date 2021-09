Zeeuwse Chantal duikt in Mexico en runt ondertussen stroopwafelbedrijf

Chantal Piët duikt tussen de haaien en roggen en runt ondertussen een bedrijf (foto: Chantal Piët)

Zes jaar geleden is Chantal verhuisd naar Amerika. Ze reist kriskras door haar eigen land, Mexico en Canada. "We hebben altijd de wens gehad om niet aan één locaties vast te zitten. Vanaf de start van het bedrijf zijn we gaan kijken: hoe kunnen we dingen uitbesteden in bijvoorbeeld het productieproces en de bezorging?" Op die manier hoopte ze niet aan één locatie gebonden te zijn.

Door schade en schande werd Chantal de afgelopen vijf jaar wijs. Ze zegt dat er werd samengewerkt met verkeerde mensen en partijen. Dat kostte veel geld en leverde stress op. "Nu zijn we blij en trots dat het zonder al te veel stress kan."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land. Chantal (38) is opgegroeid in Hulst, maar terechtgekomen in de Verenigde Staten. Ze heeft daar haar eigen stroopwafelbedrijf. Omdat ze een vaste woonplaats beu was, heeft ze haar huis verkocht en leidt een nomadenbestaan in Canada en de Verenigde Staten.

Maar af en toe zijn er nog wel momenten die ze misschien liever niet heeft. "Laatst was het warehouse dat onze producten ontvangt, opslaat, verpakt en verstuurt, een hele pallet aan chocoladestroopwafels kwijt."

Chantal legt uit hoe ze haar bedrijf runt