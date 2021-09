Platte oesters gedijen goed in windparken

De oesters worden boven water gehaald (foto: De Rijke Noordzee)

Vorig jaar oktober zijn de oestertafels op de voet van vier windturbines geplaatst. Marien ecoloog Renate Olie is enthousiast over wat zij bijna een jaar later zag: "De mandjes zitten nu vol met leven en de overleving van de oesters is hoog, dus dat is goed nieuws", meldt De Rijke Noordzee op haar website.

Onderwaterrobot tilt oestertafels van voet windturbine

Onderzoekers testen in windparken Borssele III & IV hoe oesters kunnen overleven op de zeebodem en of er mogelijk oesterriffen kunnen ontstaan. Om te kijken hoe het met de oesters gaat, moest een onderwaterrobot de oestertafels van de voet van de windturbine tillen. Die werden op een onderzoeksschip geplaatst. Daar werd bekeken hoeveel oesters de winter hebben overleefd, hoe de groei is en of er al larven zijn.

Borssele III & IV zijn de eerste windparken waarbij de windturbines worden gebruikt voor het plaatsen van oestertafels. Naast de oestertafels is er ook een laag schelpen gestort rond de acht onderzochte windturbines. Dat is volgens De Rijke Noordzee gedaan om de kans op voortplanting en de ontwikkeling van een oesterrif te vergroten. Mogelijk kunnen larven zich hechten aan die schelpen.

Over twee jaar worden de oestertafels in de windparken weer onderzocht.