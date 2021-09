Goedemorgen! Studenten brouwen bier, theatervoorstelling en tijdelijke winkel

Het strand in Zoutelande (foto: Anne-Marie van Iersel)

In de Machinefabriek in Vlissingen kun je tot en met 19 september de theatervoorstelling Op klompen door de dessa bekijken. Het gaat om een nieuwe theatervorm. De makers noemen het een 360-graden beleving waarbij het publiek onderdeel wordt van de voorstelling. In de Machinefabriek is het een woonhuis nagebouwd van een oud-Indiëganger. Het publiek zit niet op stoelen maar loopt door het huis en krijgt door beeld en geluid het leven en de worsteling van de militairen voorgeschoteld. Wij namen een kijkje tijdens de voorstelling.

Een mooi begin van het studiejaar voor zo'n zestig eerstejaars chemiestudenten van de HZ. Zij beginnen het schooljaar met het brouwen van bier. De nieuwkomers hebben dinsdag een rondleiding gehad in Slot Oostende van bierbrouwer en oud-chemiestudent Jens van Stee. Vandaag mogen de studenten zelf aan de slag met het brouwen van bier in de laboratoria van de HZ. Aan het eind van de dag worden de brouwsels gekeurd.

In Middelburg opent vandaag een pop-up store over (brand)veiligheid in de binnenstad van Middelburg. Tot en met 30 oktober kan het winkelend publiek in het pand aan de Geerepassage 10 van alles te weten komen over de gevaren in en om het huis.

Zwem je weleens bij de Oesterdam? Let dan op: aan de Thoolse kant, bij vakantiepark Oesterdam Resort, is blauwalg geconstateerd. De gemeente waarschuwt sinds gisteren niet het water in te gaan op plekken waar de blauwalg is. Ook hondeneigenaren worden gewaarschuwd, want de microscopisch kleine organismen kunnen schadelijk zijn voor mens en dier.

De gemeente waarschuwt niet het water in te gaan op plekken waar blauwalg is (foto: Omroep Zeeland)

De bewolking neemt vanuit het zuiden toe en er komen vanochtend al snel enkele buien mee. Vanmiddag zijn er met name aan zee weer zonnige perioden, maar vooral landinwaarts is er ook kans op een regen- of onweersbui. Maximumtemperatuur van 22 tot 25 graden, bij een matige wind die draait van zuidoost naar zuidwest. Morgen gaat er nog iets vanaf met middagtemperaturen rond 22 graden. Er is vrij veel bewolking en verspreid vallen enkele buien, met ook morgen een kleine kans op onweer.