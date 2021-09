Geld voor zorgproject bij speeltuin Scherpenisse

De overhandiging van de cheque van 15.000 euro aan de Speelkrael. (foto: De Speelkrael)

"Toen we begonnen met het opzetten van de speeltuinvereniging, merkten we dat het dorp een plek mist waar dit soort activiteiten georganiseerd kunnen worden", zegt Sandrina Dorst van de Speelkrael. "Het ligt eigenlijk in het verlengde van de speeltuin, want wij willen een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud."

Zorgkrael

Het initiatief heet 'De Zorgkrael'. Er komt een gebouwtje waar mensen terecht kunnen voor een luisterend oor en een kop koffie. "We willen koffieochtenden organiseren, workshops voor jong en oud, we krijgen een schaaktafel waar ouderen met jongeren kunnen spelen en we willen voorleesmiddagen organiseren." Bewoners van het dorp kunnen er ook terecht voor eenvoudige hulpvragen.

Het Heldenfonds is een potje van het Oranjefonds, de Zeeuwse gemeenten en de provincie. Met het geld worden projecten gesteund die de leefbaarheid bevorderen. De speeltuinvereniging De Speelkrael is drie jaar geleden opgericht om een speelplek aan de Beatrixlaan in Scherpenisse te realiseren. De vereniging kreeg subsidie van de gemeente. Verder is geld ingezameld door acties en collectes.