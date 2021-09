Paskal vraagt radiostilte: 'Straks is er geen muziekbranche meer'

Paskal Jakobsen tijdens een optreden in Paradiso in 2019. (foto: ANP)

Hij doet die oproep uit frustratie over de coronamaatregelen die de muziekbranche hard treffen. "Er wordt met twee maten gemeten", zegt Jakobsen. "Dat is veel te pijnlijk. Ik vind dat ik me ook best wel eens mag laten horen. Eigenlijk wil ik niet te veel in het negatieve zitten en geloof houden dat er straks nog een branche is, maar dit duurt te lang."

Livemuziek is nu al anderhalf jaar bijna niet mogelijk. En dat terwijl livemuziek van groot belang is, zegt Jakobsen. "Als er geen livescene is, is er uiteindelijk ook geen muziek meer."

Bloeien

Jakobsen heeft lang zijn mond gehouden over zijn frustraties, vertelt hij. "Ik kan de reacties voorspellen: 'Die van BLØF heeft zijn schaapjes op het droge, dus wat zeurt hij?' Dat is ook de reden dat ik afgelopen jaren niet zo heel hard heb geroepen. Maar het gaat niet alleen om mij. De hele entertainmentbranche moet weer gaan bloeien. Het gaat niet alleen de muzikanten, maar om de hele schil erom heen, van de technici tot de mensen die de toiletten regelen.

Reëel

Dat zijn oproep waarschijnlijk geen navolging krijgt, realiseert hij zich. "Ik denk eigenlijk niet dat het reëel is dat een radiozender de hele dag geen muziek uitzendt. Maar ik wil er aandacht op vestigen dat muziek heel belangrijk is. Voor heel veel mensen is het de hele dag aanwezig. Als dat weg zou vallen, zou het oorverdovend stil zijn.

