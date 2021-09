Politie houdt man aan die dreigde agent te steken

De man is met hulp van een politiehond aangehouden. (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

Rond 18.45 uur kwam er een melding bij de politie binnen over een automobilist die overlast zou veroorzaken op de Nansenbaan in Goes. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag, gooide blikjes uit zijn auto en zou zich agressief hebben gedragen in een fastfoodrestaurant.

Drugs

De man bleek in Drieschor te wonen. Toen een agent hem daar voor zijn woning aan de Pieter Moggestraat aansprak, bedreigde hij de agent en schold hem uit. Volgens de politie leek hij onder invloed van drugs. De man ging vervolgens naar binnen.

De agent vroeg versterking aan collega's. Toen die er waren, hebben ze de deur van de woning geforceerd. Agenten gingen met een politiehond naar binnen. De man werd in zijn bovenbeen gebeten. Hij is aangehouden voor bedreiging. In de woning vond de politie een groot mes. De man is vastgezet.