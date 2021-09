Machinefabriek huisvest Indië-voorstelling met lopend publiek

Immersief theater is een combinatie van storytelling en game-elementen, met gebruik van gedigitaliseerd archiefmateriaal. De makers noemen het een 360-graden beleving waarbij het publiek onderdeel wordt van de voorstelling.

In de Machinefabriek in Vlissingen, de locatie van de voorstelling, is een woonhuis nagebouwd van een oud-Indiëganger. Het publiek zit niet op stoelen maar loopt door het huis en krijgt door beeld en geluid het leven en de worsteling van de militairen voorgeschoteld.

Dekolonisatie

De 200.000 jonge soldaten die vlak na de Tweede Wereldoorlog naar de voormalige Nederlandse kolonie werden gestuurd, hadden geen idee wat hen daar te wachten stond. Ze gingen uit vaderlandsliefde naar 'De Oost' of werden simpelweg opgeroepen om te gaan. Hun komst leidde uiteindelijk tot een dekolonisatieoorlog die vier jaar duurde.

Geen begrip

Terug in Nederland was er vaak geen begrip voor hun daden en belevenissen in de 'gordel van smaragd', zoals Multatuli Nederland-Indië noemde. Veel oud-Indiëgangers kozen daarom om te zwijgen. In veel families is er nooit over gesproken en hebben de volgende generaties nooit geweten wat hun vader en/of opa heeft meegemaakt in Indonesië. De regisseur van Op klompen door de dessa had een opa die in Indië heeft gediend. Ook in zijn familie werd er nooit over gepraat.

Op klompen door de dessa (foto: Omroep zeeland)

De theatervoorstelling Op klompen door de dessa is gebaseerd op het gelijknamige boek van Hylke Speerstra, waarin oud-Indiëgangers na vele jaren stilzwijgen hun verhaal vertellen. De voorstelling is tot en met 19 september te zien in de Machinefabriek in Vlissingen en reist daarna door heel Nederland.