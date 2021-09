Stressen voor de start van Film by the Sea

Directeur Jan Doense van Film by the Sea (foto: Omroep Zeeland)

Nog bezig met de laatste puntjes op de i?

"Dat kun je wel zeggen ja, Het is echt heel, heel druk. Er zijn nog gasten die we aan het bevestigen zijn, er zijn films die nog niet binnen zijn en die er echt wel hadden moeten zijn. Er is een wandeling naar aanleiding van Jaap Robbens verhaal Biografie van een vlieg door de binnenstad van Vlissingen. Die was een beetje ondergesneeuwd. Dankzij Vlissingse ondernemers hebben we die nog in recordtijd kunnen opzetten. Het zijn allemaal last minute dingen."

Moet je stressbestendig zijn als festivaldirecteur?

Ja, zeg ik zonder blikken of blozen. Maar stress is ook een overschat begrip. Vaak ben je gewoon alleen maar druk. Afgelopen weekend was ik wel behoorlijk gestrest. Ik zat op het terras en voelde me helemaal niet op mijn gemak. Het gaat nu 24 uur per dag over het festival, ik zit in een hele rare modus. Ik zit tot half één in de bioscoop, tot ik er door de beveiligers wordt uitgezet. Alle mailtjes doe ik 's avonds en 's nachts.

Toen u aantrad zei u dat u een eigen stempel op het festival wilde drukken. Waar kunnen we dat zien?

Dat is dit jaar aan het gebeuren. Ik wil dat er herkenbare programmaonderdelen zijn, waarmee we echt opvallen. Dit jaar hebben we The good, the bad and the ugly over Italiaanse cinema. Dat wordt echt opgepakt door de landelijke media. Daar ben ik blij om want dat was echt de bedoeling. We hebben echt nagedacht over een haakje om media te interesseren. Film by the Sea is het leukste festival van Nederland. Het is een heel fijn festival met vaak lekker weer en je kunt naar het strand, maar dat was niet genoeg voor landelijke media."

En er zijn dagelijks premières. Waarom is dat?

"Die premières waren er eigenlijk altijd wel, want we draaien bijna uitsluitend nieuwe films. Of klassiekers die om een bepaalde reden weer teruggehaald worden, zoals dit jaar tien gerestaureerde films van Charlie Chaplin. Maar de film- en literatuurcompetitie en de competitie voor de Franse Film zijn echt ons ding. Die premières zijn om de films wat meer te laten opvallen."

Vorig jaar was het festival online, dit jaar helemaal niet. Waarom is dat?

"Er gebeurt nog wel veel online. Maar we hebben een nieuwe website en het bleek onmogelijk om het systeem dat we graag wilden voor online films daar nog in te schuiven. Het Filmfonds vond een festival in deze tijd niet zonder online kon. Samen met Pathé Thuis hebben we nu twintig films geselecteerd waarvan wij vinden dat je ze thuis zou moeten zien. We hopen dat mensen flink naar de bioscoop komen. Zowel in Vlissingen als in satellietsteden waar films van het festival draaien."

