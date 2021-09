Jos bouwt waterbassin voor boerderijen in de buurt: 'We willen iets terug doen voor de aarde'

"We hoorden dat onze buren heel veel last hadden van de droogte", vertelt campinghouder Jos Westerbeke, die dit project heeft geïnitieerd. "Toen kwamen we op het idee om ons rioolwater te zuiveren zodat de boeren en de sportvelden dat kunnen gebruiken in droge periodes."

Campingeigenaar Jos Westerbeke uit Serooskerke samen met wethouder Adri Roelse van de gemeente Veere (foto: Omroep Zeeland)

Bij de camping wordt een zuiveringsinstallatie gebouwd. Het afvalwater van de camping wordt ter plekke gezuiverd en samen met opgevangen regenwater via leidingen afgevoerd naar het naastgelegen bassin. Het bassin wordt gebouwd op een weiland van de gemeente Veere.

'Vorig jaar was er een dringend tekort aan water'

Wethouder Adri Roelse is blij met het project: "Het is een hele belangrijke ontwikkeling om in de droogtes de landbouw te voorzien van schoon water. Dit jaar regent het, dus nu valt het mee. Maar vorig jaar was het heel droog en was er een dringend tekort aan water bij de agrarische bedrijven."

Roelse hoopt dat andere campingeigenaren in de gemeente het voorbeeld van Westerbeke volgen: "Jos is echt een pionier op dit gebied, maar ik zou andere ondernemers ook oproepen om dit te doen. Het is echt een win-winsituatie.

Het waterbassin moet op een weiland naast de camping komen (foto: Omroep Zeeland)

In oktober moet het bassin klaar zijn voor de opslag van het water. Westerbeke hoopt dat de eerste boeren volgend jaar gebruik kunnen maken van de nieuwe watervoorziening.