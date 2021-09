GGD: hier wonen de meeste mensen met overgewicht

De helft van de Zeeuwen is aan de dikke kant (foto: ANP)

Bijna 10.000 Zeeuwen tussen de 18 en 65 jaar hebben aan dit onderzoek meegedaan. Wat blijkt: vooral de bevolking van Noord-Beveland is te dik: hier heeft 55 procent van de volwassenen een BMI van 25 of meer (zie uitleg onderin het artikel). In totaal elf van de dertien Zeeuwse gemeenten scoren op de weegschaal hoger dan het landelijk gemiddelde. In Nederland als geheel heeft 47 procent te kampen met overgewicht. Het Zeeuwse percentage ligt daar met 49 boven.

Vlissingen is ernstig

In het onderzoek is ook gevraagd naar 'ernstig overgewicht', dat wil zeggen met een BMI vanaf 30. Dan blijken de inwoners van Vlissingen de weegschaal het diepst in te drukken. Hier heeft 18 procent ernstig overgewicht, terwijl het landelijke (en ook het Zeeuwse) percentage 14 is.

Veere en Middelburg zijn de enige Zeeuwse gemeenten die met hun aandeel 'mensen met overgewicht' onder het landelijke percentage blijven.

Hetzelfde onderzoek is ook gedaan onder 65-plussers en in die groep kampen meer mensen, namelijk drie op de vijf, met overgewicht.

Ranglijst Ongezonde Zeeuwen

Op basis van de GGD-cijfers heeft Omroep Zeeland een ranglijst gemaakt van 'Ongezonde Zeeuwen'. Daarbij is gekeken naar de percentages per gemeente met ernstig overgewicht en ook naar de overmatige drinkers (zie uitleg) en naar de rokers. Inwoners van de gemeente Sluis leven het ongezondst en komen helemaal bovenaan te staan. Die van Kapelle leven het gezondst en komen onderaan.

Je mag per gemeente de percentages niet bij elkaar optellen om te weten hoe groot het aandeel ongezonde mensen daar is. Want het kan zijn dat de groepen (sterk) dubbelen. En dat er bijvoorbeeld inwoners zijn die in alle categorieën 'meedoen'.